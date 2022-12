Messi zbulon se kush i jep motivim shtesë për Kupën e Botës 2022

Sulmuesi i Argjentinës, Lionel Messi, ka folur për mediat pasi mposhti Australinë. Amerikano-jugorët fituan 2-1, një nga golat u realizua nga Messi.

“Më në fund, fëmijët e mi mësuan se çfarë është Kupa e Botës. Më bëjnë të shijoj edhe më shumë turneun. Është shumë emocionuese t’i shikosh ata drejtpërdrejt gjatë gjithë kësaj. Nga fillimi deri në fund të ndeshjes mendoj për ta”, thotë golashënuesi 35-vjeçar për Tyc Sports.

Argjentina do të përballet me Holandën në çerekfinale të Kupës së Botës. Ndeshja do të zhvillohet më 9 dhjetor dhe do të fillojë në orën 20:00. /G.D albeu.com/