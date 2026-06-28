Messi thyen sërish kufijtë, vendos një rekord të ri botëror në historinë e Kupës së Botës

Lionel Messi ka regjistruar një tjetër arritje të jashtëzakonshme, duke forcuar rekordin si futbollisti që ka realizuar ndaj numrit më të madh të kombëtareve të ndryshme në historinë e Kupës së Botës. Ylli argjentinas shënoi edhe kundër Algjerisë dhe Jordanisë në ndeshjet e Argjentinës në Grupin J.
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Me këto gola, kapiteni i Argjentinës ka shkuar në kuotën e realizimeve ndaj 13 përfaqësueseve të ndryshme në Botëror.
Pas tij në këtë renditje vijnë disa nga emrat më të mëdhenj të futbollit botëror, si Jurgen Klinsmann, Ronaldo Nazario dhe golashënuesi më i mirë i historisë së Botërorit, Miroslav Klose, të cilët kanë shënuar secili ndaj 10 kombëtareve të ndryshme.
Seria e kundërshtarëve ndaj të cilëve Messi ka gjetur golin në Kupën e Botës shtrihet në gjashtë edicione të turneut dhe përfshin skuadra nga disa kontinente.
Në këtë listë bëjnë pjesë kombëtaret evropiane si Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina, Holanda, Kroacia dhe Franca, përfaqësueset afrikane Nigeria dhe Algjeria, ekipet aziatike Irani, Arabia Saudite, Australia dhe Jordania, si edhe Meksika nga Amerika e Veriut.
Ky rekord i ri i shtohet një rruge tashmë historike të Messit në Kupën e Botës, ku ai mban edhe statusin e golashënuesit më të mirë në historinë e turneut me 19 gola të realizuar.