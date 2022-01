Messi takohet me lojtarët e Barcelonës, nuk përgjigjet në pyetjet për të ardhmen e tij

Leo Messi është rikthyer te Barcelona. Ylli argjentinas i Paris Saint Germain ka bërë bujë pasi është fotografuar në dalje të një restoranti ku po darkonin edhe Sergio Busquets dhe Jordi Alba dhe ku rastësisht përkonin me trajnerin e Barçës, Xavi Hernández, i cili kishte zgjedhur të njëjtin vend për darkë.

Tre futbollistët dhe trajneri i Barcelonës janë takuar në një restorant japonez në periferi të qytetit. Alba dhe Busquets shkuan me bashkëshortet e tyre në këtë restorant ekskluziv në Barcelonë ku po darkonte edhe Pepe Costa, ish-punonjës i klubit të Barçës.

Në fund të darkës, Leo Messi nuk ka dashur të bëjë asnjë deklaratë për gazetarët që ndodheshin në derën e restorantit. Ai u ndal për të firmosur fanellën e një tifozi të Barcelonës, por nuk donte të përgjigjej për një rikthim të mundshëm në ekipin e tij të zemrës.

Rikthimi i Messit në Barcelonë përkon me mbylljen e merkatos së dimrit, megjithëse takimi i tij me ish-shokët e skuadrës nuk kishte asnjë lidhje me një rikthim të mundshëm në “Camp Nou”. Ishte thjesht një takim i rastësishëm mes miqsh duke përfituar nga leja e dhënë nga trajneri i tij, Mauricio Pochettino, për shkak të pushimit të Ligue 1.