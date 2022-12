Messi-t i skadon kontrata me PSG, Al Khelaifi: Do të flasim pas Kupës së Botës

Nasser Al Khelaifi, presidenti i PSG-së, ka dhënë një intervistë të gjatë për “RMC Sport”.

Ai foli për të ardhmen e Lionel Messit, kontrata e të cilit është pranë skadimit me klubin francez.

“Nëse ne të dy duam të vazhdojmë, ai do të qëndrojë me ne. Menduam se do të flisnim pas Kupës së Botës. Unë e konfirmoj se ai është shumë i lumtur te klubi ynë, ai po kalon një sezon të shkëlqyer. Mendoj se Messi dëshiron të qëndrojë”, është shprehur kreu i PSG-së./ albeu.com