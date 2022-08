“Messi nuk do të vepronte si Ronaldo”

Ish-lojtari i Manchester United dhe Anglisë, Paul Ince, ka sulmuar Cristiano Ronaldo për dëshirën për t’u larguar nga Manchester United.

Ronaldo duhet të largohet nga Manchester United. Nëse ai do të ishte në dhomat e zhveshjes me lojtarë si Roy Keane apo Steve Bruce, ata nuk do të qëndronin në ceremoni me të.

Ishte e rëndësishme të mos e vendosim Ronaldon në skuadër për ndeshjen kundër Liverpoolit. U tregon njerëzve se ka jetë pa Ronaldon. Ai vetëm pengon të gjithë në Manchester United. Lionel Messi nuk do të sillej siç sillet Ronaldo tani”, tha Ince për BoyleSports Premier League.

Kujtojmë se Manchester United mundi 2-1 Liverpoolin. Cristiano Ronaldo hyri në lojë si zëvendësues. /albeu.com/