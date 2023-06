Messi në telashe? E ndalojnë për më shumë se dy orë në aeroport (VIDEO)

Lionel Messi, një nga futbollistët më të mirë në botë, u ndalua në aeroportin e Pekinit pasi përdori një pasaportë spanjolle në vend të një pasaporte argjentinase, zbuluan mediat e ishullit.

35-vjeçari ka zbarkuar në kryeqytetin kinez për t’u bashkuar me shokët e tij të skuadrës përpara miqësoreve kundër Australisë dhe Indonezisë. Ai udhëtoi me avion dhe shoqërohej nga një miku i ngushtë Angel Di Maria.

Fluturimi shkoi sipas planit, por Messi hasi në një problem në kontrollin e pasaportës. Mediat lokale pretendojnë se ai besonte se ishte në rregull të hynte në vend me pasaportën e tij spanjolle, pasi qytetarët e tyre mund të hyjnë në Tajvan pa vizë.

Stafi i aeroportit ishte në mëdyshje që ai nuk kishte sjellë dokumentet e lindjes, por pas një pritjeje prej pak më shumë se 30 minutash, Messit iu dha një vizë dhe vazhdoi rrugën për në kampin stërvitor.

Kampionia në fuqi e botës, Argjentina do të përballet me Australinë në stadiumin e Pekinit të enjten (15 qershor), përpara se të ndeshet me Indonezinë në stadiumin e Xhakartës të hënën (19 qershor).