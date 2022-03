Messi kontakton Barcelonën, Laporta jep përgjigjen për rikthimin e argjentinasit në “Camp Nou”

Babai i Leo Messit, Jorge Messi, ka thirrur bordin e FC Barcelonës me synimin për të rifilluar kontaktet dhe për të vlerësuar një rikthim të mundshëm të argjentinasit në klubin e Barçës verën e ardhshme, pasi nuk është i lumtur në PSG.

Problemi është se një pjesë e bordit culé, me Laportën në krye, do ta refuzonte këtë mundësi. Ekipi po funksionon, skena e yllit u konsiderua e përfunduar në kohën e saj dhe tani është një operacion ekonomikisht i parealizueshëm, i cili, me aq sa shpreson, do të rrezikonte së tepërmi shëndetin financiar të subjektit.

Ato që dikur ishin lotët për lamtumirën, janë shndërruar në mendime matematikore në të cilat me kalkulatorin në dorë nuk mund të realizohet kthimi i Messit.

Kësaj duhet shtuar se PSG nuk ka ndërmend ta shesë Messin para përfundimit të kontratës së tij, ndaj gjithçka tregon se rrugëtimi i argjentinasit nëpër shkretëtirë, në këtë rast nëpër Paris, do të duhet të zgjasë ende deri në verën e vitit 2023. Më pas, gjithçka tregon se ai do të largohet për në MLS për t’iu bashkuar Inter Miami. /albeu.com