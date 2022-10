Messi “kërcënon” Ronaldon për golashënuesin më të mirë në historinë e Champions

Beteja mes dy të mëdhenjve të brezit të tyre intensifikohet ndërsa karriera e tyre përfundon. Arsyeja sigurisht për Lionel Messin dhe Cristiano Ronaldon , të cilët po “përplasen” për titullin e golashënuesit më të mirë në historinë e Champions League.

Aktualisht CR7 ka 140 gola dhe është golashënuesi më i mirë në kompeticion, por skuadra e Manchester United po luan në Europa League këtë vit.

Messi aktualisht ka 129 gola, ndërsa Ronaldo 140 gola. /G.D albeu.com/

🔝 Top goal-scorers in Champions League history:

1️⃣ Cristiano Ronaldo 🇵🇹 – 140 goals

2️⃣ Leo Messi 🇦🇷 – 129 goals

Do you think Messi will catch Cristiano? 🤔 pic.twitter.com/UnI28uCIjv

