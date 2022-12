Messi ka një kërkesë të veçantë për PSG-në. A do ja plotësojë Naser El-Khelaifi?

Sipas mediave franceze, Lionel Messi ka kërkuar leje nga drejtuesi i Paris Saint-Germain për të mbajtur Kupën e Botës në “Parc de Prince”.

Një lëvizje që mund të krijojë një tension te francezët, madje te miqtë e Parisit, pasi La Pulga dhe shokët e tij i hoqën edhe Francës për të fituar përsëri Kupën e Botës 2018. /GD albeu.com/

🚨 Leo Messi has reportedly asked PSG to present the World Cup trophy at Parc des Princes.

(Source: @AlainFrNews) pic.twitter.com/KfY2mAA9YE

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 21, 2022