“Messi e ka të vështirë të përshtatet, por me siguri do të kthehet në nivelet e tij”

Mesfushori i PSG-së, Paredes ka folur për situatën e Messit në Paris.

“Edhe për një lojtar si Messi, i cili është më i miri në botë, është e vështirë të arrish një klub të ri dhe të jesh 100% i suksesshëm menjëherë. Nuk është e lehtë të ambientohet në një vend të ri, një ekip të ri, me shokë të rinj pas një qëndrimi kaq të gjatë në të njëjtin ekip. Por ne po flasim për Leon: ai me siguri do të ndryshojë situatën dhe do të kthehet në nivelin e tij më të mirë të tij”, përfundoi Paredes.