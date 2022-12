Argjentina nuk di të ndalet ndaj Kroacisë.

Leo Messi ka marrë topin në krahun e djathtë dhe është futur brenda zonës duke kryer spektakël ndaj mbrojtësve kundërshtarë. Më pas, ai ka pasuar drejt zonës për Alvarez dhe sulmuesi i Manchester City nuk ka gabuar para portës./ h.ll/albeu.com

OH MY GOD MESSI TO JULIAN ALVAREZ OH MY GODDDDDDDD pic.twitter.com/HOcaKw10kV

