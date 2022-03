Messi dhe Neymar kryqëzohen nga tifozët, drejtuesit më të rëndësishëm do largohen nga klubi (VIDEO)

Mund të duket e pabesueshme, por Nejmar dhe Mesi nuk janë më të mirëpritur nga tifozët e PSG-së. Trajtimi që u është bërë në ndeshjen e sotme ndaj Bordosë, tregon qartësisht se tifozët duan që projekti i ri i klubit të jetë pa dy yjet e futbollit botëror.

Vërshëllimat ndaj tyre filluan që në momentin e prezantimit të skuadrave para ndeshjes, me mbështetësit e PSG-së që në fakt iu kundërvunë të gjithë lojtarëve të tyre, me përjashtim të Mbape për të cilin kishte duartrokitje. Më pas, gjatë ndeshjes, sa herë Mesi dhe Nejmar preknin topin, nga tribunat vinte një mori vërshëllimash ndaj tyre, me futbollistët që shpeshherë dukeshin të nervozuar nga kjo situatë e krijuar.

Gjendja nuk u përmirësua as kur Nejmar shënoi golin e dytë për skuadrën e tij, duke siguruar fitoren e radhës në kampionat. Ai u vërshëllye nga tifozët në vend të duartrokitjeve, një situatë e paprecedent që bën të qartë se tashmë mbështetësit janë mërzitur duke pasur yje të cilët në fund nuk ia dalin që të bëjnë realitet ëndrrën e madhe, atë të fitores së Ligës së Kampioneve. Por jo vetëm me lojtarët, pasi në tribuna janë shfaqur edhe parulla kundër drejtuesve të skuadrës, duke kërkuar dorëheqjen e tyre.