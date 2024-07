Messi befason me fjalët e tij: Këto janë betejat e fundit

Lionel Messi ka gjetur golin e parë me Argjentinën në Copa America.

Ylli argjentinas shënoi në gjysmëfinale ndaj Kanadasë, ku Argjetina fitoi me rezultat të pastër 2-0 për të kaluar në finalen e madhe.

Messi ka folur pas fitores ndaj Kanadasë, duke treguar se është i lumtur për suksesin e arritur.

Megjithatë kapiteni i Argjentinës ka thënë se është i vetëdijshëm se këto janë sfidat e fundit të tij dhe po i shijon në maksimum.

“Po, jam i vetëdijshëm që këto janë betejat e mia të fundit, por po i shijoj të gjitha në maksimum”, ka thënë Messi për Radio DSports.

💙🇦🇷 Leo Messi: “Yes, I am aware that these are the last battles… I am enjoying them to the fullest”.

“It’s not easy to be in a final again, we need to enjoy, enjoy every moment”, told @DSportsRadio. pic.twitter.com/I4k6eZeayU

