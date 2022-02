Messi apo Ronaldinho? Bojan Krkic befason me përgjigjen

Lionel Messi dhe Ronaldinho vazhdojnë të përmenden ndër lojtarët më të mirë që ka parë ndonjëherë loja.

Ish-sulmuesi i Barcelonës, Bojan Krkic, ka mbështetur brazilianin në debatin e përjetshëm për më të mëdhenjtë e futbollit.

Krikic ishte me fat që ishte dëshmitar i të dy lojtarëve te Barcelona.

“E dini, në atë moshë, është e vështirë të menaxhosh atë që njerëzit thonë për ty”, citohet të ketë thënë ai për Sport.optus.com.au.

Ju mund të kontrolloni vetëm atë që mund të bëni. E dija që në ditën e parë që nuk isha Messi. Dhe unë nuk isha askush.”

Ashtu si Krkic, edhe Messi u mbështet për të ndjekur hapat e Ronaldinhos te Barcelona. Edhe pse argjentinasi vazhdoi të gëzonte sukses të jashtëzakonshëm në klub, ai doli të ishte shumë i ndryshëm nga Ronaldinho, duke i shtuar një dimension të ri lojës.

Krkic tha në lidhje me këtë se çdo lojtar është unik në të drejtën e tij. Ai gjithashtu shfrytëzoi rastin për të shpallur Ronaldinhon si lojtarin më të madh në histori.

“Askush nuk është Messi, dhe Messi nuk është Ronaldinho, dhe për mua Ronaldinho është lojtari më i mirë në histori,” tha ai. /albeu.com/

Ronaldinho’s skills were just incredible 😵

The most entertaining footballer of all time? 🐐pic.twitter.com/VASFzuUKEn

— GOAL (@goal) November 18, 2018