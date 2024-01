Mësohet se çfarë u tha Lautaro Martinez bashkëlojtarëve pas fitores në Superkupës e Italisë

Lautaro Martinez thuhet se u tha bashkëlojtarëve të tij të Interit se Superkupa e Italisë do të jetë ‘më kuptimplotë’ nëse Nerazzurrët gjithashtu vendosin në duar trofeun e Scudettos këtë sezon.

Mediumi italian Gazzetta dello Sport ka raportuar një pjesë të fjalimit të Lautaros pas ndeshjes brenda zhveshtores së Interit të hënën, pas fitores 1-0 ndaj Napolit në finalen e Superkupës së Italisë.

Ai u frymëzua nga një gol i vonshëm i fitores i shënuar nga sulmuesi argjentinas, i cili më pas ngriti trofeun si kapiten i skuadrës për herë të parë.

“Jam krenar që jam kapiten i një skuadre si kjo. Tani, ne duhet ta mbajmë nivelin lart, ky ishte vetëm hapi i parë”, thuhet se u tha Lautaro bashkëlojtarëve pas ndeshjes.

“Kjo Superkupë do të jetë edhe më kuptimplotë nëse fitojmë Scudetton. Ky është momenti vendimtar, duhet të fokusohemi te Fiorentina, e cila është shumë e rëndësishme për renditjen tabelore”, vijoi El Toro.

“Duhet të qëndrojmë të përqendruar deri në fund, siç bëmë kundër Napolit. Është rruga e duhur, duhet të vazhdojmë të mendojmë për veten, siç kemi bërë deri tani. Nuk kemi asgjë për të frikësuar”, përfundoi kapiteni i Interit.

Nerazzurrët janë në vendin e dytë në tabelën e Serie A, një pikë më poshtë Juventusit, por ekipi i Simone Inzaghit ka një lojë më pak.

Ndeshja e radhës e ligës është në udhëtim ndaj Fiorentinës, e cila aktualisht është e katërta dhe u eliminua në gjysmëfinalen e Superkupës së Italisë javën e kaluar.

Interi do të jetë pa Nicolo Barella dhe Hakan Calhanoglu të pezulluar në ndeshjen e tyre të ardhshme në ligë, por ata do të mbështeten te Lautaro, golashënuesi aktual i Serie A me 18 gola. /Telegrafi/