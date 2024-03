Mësohen ndeshjet që do t’i humbasë Pedri si pasojë e lëndimit ndaj Athletic Bilbaos

Mesfushori i Barcelonës, Pedri, ka pësuar një lëndim të muskujve hamstring në kofshën e tij ka konfirmuar klubi, ani pse nuk është dhënë asnjë datë se kur do të rikthehet përsëri në fushë, ndonëse sipas raportimeve në Spanjë, ai do të mungojë për një muaj e gjysmë.

Pedri u lëndua ndonëse askush nuk shkaktoi ndërhyrje në të në duelin ndaj Athletic Bilbaos, dhe pas zëvendësimit të tij ‘shpërtheu’ në lot në bankën rezervë. Duket se ky është një problem i përsëritur që e ka lënë Pedrin jashtë fushave tri herë më herët gjatë këtij sezoni.

Sipas Diario AS, Pedri do të mungojë rreth 5-6 javë, që do të thotë se ai do të mungojë në ndeshjet në La Liga ndaj Mallorcës, Atletico Madridit, Las Palmas dhe potencialisht Cadizit.

Në rastin më të mirë të mundshëm, ai mund të rikuperohet në kohë për duelin ndaj Real Madridit që do të zhvillohet pas atij ndaj Cadizit.

Pedri gjithashtu do të mungojë në ndeshjen e dytë të fazës së 1/8 së finales në Ligën e Kampionëve ndaj Napolit, dhe në rast se blaugranasit avancojnë tutje, paraqitja e tij në çerekfinale do të ishte në dyshim të madh, pasi të dy ndeshjet i bie të luhen mes përballjeve me Cadizin dhe Real Madridin.

Mungesa e Pedrit është rënduar edhe më shumë edhe nga lëndimi i Frenkie De Jong, që do të thotë se Xavi duhet të mendojë gjatë për rreshtimin e tij në mesfushë, veçanërisht për ndeshjet ndaj Napolit dhe Atletico Madridit, të cilat do të vendosin fatin e tyre këtë sezon.

Përveç ndeshjeve me klubin, Pedri gjithashtu nuk do të jetë në gjendje të bashkohet në grumbullim me Spanjën në pushimin me kombëtare. /Telegrafi/