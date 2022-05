Mesazhi i Murinjos “çmend” tifozët e Realit (FOTO LAJM)

Ka mjaftuar një mesazh i thjeshtë i Zhoze Murinjos në rrjetet sociale që tifozët e Real Madrid të kërkojnë në kor kthimin e portugezit.

Ky i fundit mbetet një emër shumë i dashur për tifozerinë e kësaj skuadre, e cila e identifikon atë sidomos me faktin që theu ciklin e sukseseve në kampionat të Barcelonës së Guardiolës.

Në postimin e klubit në rrjetet sociale për titullin kampion të festuar dje, Murinjo komentoi vetëm me fjalët “Real Madrid” dhe dy emoji me zemra.. Por kaq u mjaftoi tifozëve të Realit të cilët vërshuan me pëlqimet e tyre ndaj këtij komenti.

Sikur të mos mjaftonte kjo, ishin edhe qindra komente që e shoqëruan dhe të gjithë ishin me mesazhe vlerësimi apo ku uronin kthimin e tij në radhët e madrilenëve në të ardhmen.



Murinjo drejtoi Realin në vitet 2010-2013 dhe fitoi me këtë skuadër 1 titull kampion, 1 Kupë Mbreti dhe 1 SuperKupë Spanje