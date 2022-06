Mesazhi i fortë i Zguros për të rinjtë: Ndiqni ëndrrën, një ditë mund të bëheni futbollist profesionist dhe t’i tregoni të kundërtën

Një prej pyetjeve përmbyllëse që i pëlqeu më shumë ish-futbollistit të Skënderbeut, Vangjel Zguro, ishte ajo e një mesazhi për të gjithë të rinjtë e sotëm që ndjekin ëndrrën për t’u bërë futbollist profesionist.

Zguro ju bëri apel në veçanti prindërve të të rinjve të mos ndikohen nga njerizit e tjerë që thonë djali jot nuk do bëhet futbollist.

Sipas tij askush nuk mund ta përcaktojë se kush do bëhet dhe kush nuk do bëhet futbollist.

Pjesë nga Intervista:

“Kjo ishte pyetja më e bukur që më është bërë. Jetojmë në një vend që është e vështirë për t’u bërë futbollist profesionist sepse dalin disa njerëz që smarrin vesh nga futbolli dhe thonë jo ky bëhet ky sbëhet. Do ju thoja të gjithëve futollistëve të vegjël që merrem me sport, vençanërisht prindërve të tyre ta lenë fëmijën të ndjekin ëndrrën deri në fund, pasi një ditë mund të bëhen futbollist profesionist dhe ata persona që kanë thënë nuk bëheni futbollist tregojuni të kundërtën sepse kështu ka ndodhur edhe me mua, kështu ka ndodhur edhe me disa shokët e mi dhe kështu do ndodhi edhe në vazhdim, sepse ky është futbolli asnjë smund ta përcaktojë se cili do bëhet dhe cili nuk do bëhe”, përfundoi Zguro. /albeu.com/