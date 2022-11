Mesazhi i Agnellit për Juventusin: Humbi uniteti

Presidenti Andrea Agnelli u dërgoi një mesazh të gjithë krerëve të Juventusit pasi i gjithë Bordi i Drejtorëve dha dorëheqjen, duke këmbëngulur se ishte e nevojshme sepse uniteti humbi, por la të kuptohet se ai ende beson në Superligën Evropiane.

Agnelli, zv/presidenti Pavel Nedved dhe i gjithë bordi dhanë dorëheqjen, teksa po intensifikohet hetimi për rritjen e fitimeve kapitale dhe falsifikimin e pagave të lojtarëve.

Pas lajmit, Agnelli i dërgoi një email çdo punonjësi të klubit që lavdëronte arritjet e tij që nga marrja e detyrës në vitin 2010, duke përfshirë ndërtimin e stadiumit “Juventus Allianz”, themelin e ekipit të femrave dhe nëntë titujt radhazi të Serie A.

Ai hodhi gjithashtu një aluzion se ai ende beson në projektin e Superligës Evropiane, një me të cilin janë ende të lidhur vetëm Real Madridi dhe Barcelona, ​​duke cituar Friedrich Nietzsche.

“Duke luajtur për Juventusin, duke punuar për Juventusin; një objektiv: Fitorja. Ata që kanë privilegjin të veshin fanellën e Bianconerëve e dinë këtë. Ata që punojnë në një ekip e dinë se puna e vështirë mund talentin nëse talenti nuk punon shumë. Juventusi është një nga klubet më të mëdha në botë dhe ata që punojnë apo luajnë këtu e dinë se rezultati është falë përpjekjeve të të gjithë ekipit”, ka shkruar ai.

“Ne jemi mësuar që historia dhe ADN-ja jonë të fitojë. Nga viti 2010 ne nderuam historinë tonë duke arritur rezultate të jashtëzakonshme: Stadiumi, 9 tituj radhazi të Scudettos për meshkuj, i pari në Itali me shfaqjet Netflix dhe Amazon Prime, qendra J|Medical, 5 tituj radhazi të Scudettos për Femra nga dita e parë. Dhe më shumë, marrëveshja me Volksëagen (pak e dinë për të), arritja në finalet e Ligës së Kampiopnëve në Berlin dhe Cardiff (keqardhja jonë më e madhe), marrëveshja me Adidas, Next Gen Coppa Italia, klubi i parë që përfaqëson ekipet në Ekzekutivin e UEFA-s. Komiteti, J|Muzeu dhe shumë më tepër”, vazhdoi Agnelli.

Ai numëroi edhe sukseset e tjera që i ka arritur Juventusi nën drejtimin e tij, derisa në javët në vazhdim pritet të emërohet bordi i ri i Zonjës së Vjetër.