Mes tyre Neymar, 8 lojtarë të tjerë u futën në listën e zezë nga PSG

Shitje në Paris: Neymar dhe tetë lojtarë të tjerë u futën në listën e zezë nga PSG

Drejtuesit e PSG-së po planifikojnë një rinovim të madh të skuadrës këtë verë. Sipas Lequipe, kampioni francez synon të ndahet me nëntë lojtarë njëherësh.

Lojtarët e mëposhtëm ranë në favorin e shefave të gjigantit parizian: Thilo Kerer, Sergio Rico, Abdu Diallo, Arno Kalimuendo, Idrissa Guye, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Ander Herrera dhe Neymar.

Më herët u bë e ditur se Neymar mund të vazhdojë karrierën e tij në Angli apo Itali.

Në të ardhmen e afërt, PSG do të ndryshojë trajnerin e skuadrës. Në vend të Mauricio Pochettino, me yjet pariziene do të punësojnë Christophe Galtier. /albeu.com/