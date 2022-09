Merret vendimi, zbulohet se kur do të shembet San Siro

Pas 100 vitesh, “San Siro” do të shembet për të ndërtuar një stadium të ri.

Sipas “Gazzetta dello Sport”, ai do të shëmbet pas Lojërave Olimpike Dimërore të 2026 për t’i hapur rrugë një stadiumi të ri i cili do të kushtojë 1 miliardë paund dhe do t jetë në gjendje të mbajë 60 mijë tifozë.

“San Siro” që është shtëpia e Milanit dhe Interit është ndërtuar në vitin 1925 dhe ka hapur portat e tij në vitin 1926. Sot ai ka më shumë se 80 mijë vende dhe është një nga stadiumet më ikonë në botë.

Italianët i referohen si “Giussepe Meazza” pasi prej vitesh i është dhënë emri i futbollistit legjendar italian që luajti për të dyja ekipet e Milanos.



Stadiumi do të presë ceremoninë e hapjes së Lojërave Olimpike Dimërore 2026 dhe stadiumi i ri pritet të jetë gati në sezonin 2027-2028.

Stadiumi do të jetë në formë drejtkëndëshe dhe i rrethuar me pendë vertikale, të cilat do të shtrihen nga jashtë për të mbështetur një mur xhami që mbyll një hapësirë ​​të përshkruar si një “galeri dielli”. Frymëzimi pas dizajnit thuhet se janë dy nga ndërtesat më të famshme të Milanos, Duomo di Milano dhe Galleria Vittorio Emanuele.

Sipas gazetës italiane Corriere della Sera, Interi dhe AC Milan vlerësojnë një rritje prej 120 milion € (105 milion £) në të ardhurat nga stadiumi i ri./ h.ll/albeu.com