Merret vendimi nga Prokuroria për çështjen e nënshtetësisë italiane së Suarez

Çështja e Luis Suarez është mbllur. Prokurori i zyrës FIGC ka paraqitur zyrtarisht procedimin në lidhje me provimin farsë mbështetur nga ish-lojtari i Barcelonës.

“Prokuroria Federale, në përputhje me mendimin e prokurorit të përgjithshëm për sport, ka urdhëruar ngritjen e procedimeve në lidhje me hetimin nga Prokuroria Publike e Perugias për marrjen në pyetje të lojtarit Luis Suarez me qëllim marrjen e nënshtetësisë italiane.

Në fakt, nga dokumentacioni i marrë nga Prokuroria Publikee Perugias, janë shfaqur elemetë të pamjaftueshëm për të konsideruar shkelje të provuara në lidhje me sistemin federal sportiv të menaxherëve, të vetmet subjekte që i nënshtrohen drejtësisë sportive sipas CGS aktuale”./h.ll/albeu.com