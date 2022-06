Merr miliona euro dhe ka 9 vite që luan me një palë atlete, Kroos gris “thesarin”

Lojtarë si Toni Kroos dihet që fitojnë miliona para nga klubi i tyre apo edhe nga sponsorat.

Mesfushori gjerman ka patur një karrierë të jashtëzakonshme me Real Madrid dhe atletet e tij fatsjellëse të markës Adidas e kanë ndjekur atë nga pas që nga viti 2013.

Është e vërtet, Kroos ka rreth 9 vite që luan vetëm me një palë atlete. Ai kujdeset në mënyrë të përkryer për to. Ai e ka pranuar disa herë që kujdëset për atletet e tij më shumë se çdo gjë tjetër. Pasi mbaron ndeshja, ai shkon dhe i lanë atletet e tij me dorë dhe i ka gati për ndeshjen tjetër.

Por, në finalen e Champions League ndaj Liverpoolit, këpucët e tij u grisën rëndë dhe është e qartë që Kroos nuk mund t’i përdorë sërish.

Përpara sfidës së madhe në Stade de France, gjermanit i dhanë një palë atletete të reja por ai nuk pranoi dhe luajti me fatsjellset e tij./ h.ll/albeu.com