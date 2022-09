Merr fund telenovela, Aubameyang transferohet te Chelsea

Chelsea nguli këmbë dhe ia arriti qëllimit.

Oferta e fundit e klubit anglez në drejtim të Barcelonës për Aubameyang ishte e duhura, ku spanjollët u bindën dhe e pranuan ofertën e tyre.

Chelsea i paraqiti në tavolinë rreth 14 milionë euro dhe kartonin e Marcos Alonso, me klubin spanjoll që nuk nguruan ta pranonin ofertën e tyre, duke marrë parasysh se tani ata e kanë një sulmues titular, Lewandowski.

Të dyja klubet tashmë janë duke plotësuar detajet e fundit të kontratave dhe është çështje orësh që Aubameyang te Chelsea të bëhet zyretare./ h.ll/albeu.com

Full agreement now sealed between Pierre Aubameyang, his camp and Chelsea on the contract: 2 year deal plus 1 option. It was almost agreed two weeks ago and now sealed. 🚨🔵 #CFC

Chelsea and Barça are now working to get the deal done as soon as possible. Talks still ongoing. pic.twitter.com/V2mkJPW2ZZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022