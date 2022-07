Merr fund dilema, Koulibaly niset sot për në Londër dhe të enjten vizitat mjekësore me Chelsea

Gjithçka është vendosur për kalimin e Kalidou Koulibaly nga Napoli te Chelsea.

Mbrojtësi senegalez i thotë lamtumirë klubit italian që e rriti si futbollist dhe e bëri një nga mbrojtësit më të mirë në Evropë.

Koulibaly nuk u paraqit në grumbullimin e Napolit sot dhe u nis për në Milano. Aty ka pritur dritën jeshile për kalimin e tij në Angli, e cila ka ardhur sot pasdite, pas hskëmbimit të dokumenteve mes dy klubeve.

Koulibaly do të fluturojë sot në mbrëmje për në Londër dhe do të kryej vizitat mjekësore të enjten./ h.ll/albeu.com

