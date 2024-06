Merr fund aventura e Shqipërisë në Euro 2024, mposhtemi minimalisht nga Spanja

Kombëtarja e Spanjës ka arritur fitore me rezultat minimal 1-0 ndaj Shqipërisë duke i dhënë fund aventurës së “Kuqezinjve” në Kampionatin Evropian 2024.

Shqipëria e nisi mirë këtë takim duke ushtruar presion në zonën e spanjollëve dhe duke mbyllur hapësirat, por duke mos arritur që të krijojë ndonjë rast shënimi.

Rasti i parë serioz në këtë ndeshje i takoi Spanjës, të cilët në minutën e 12-të iu afruan golit me anë të Mikel Merinos por Strakosha ia mohoi golin.

Vetëm një minutë pas këtij rasti, “Furia e Kuqe” arriti ta gjejë golin e epërsisë në përballjen ndaj Shqipërisë.

Ishte Ferran Torres ai i cili në minutën e 13-të realizoi për 1-0 pas asistimit të mençur nga Dani Olmo.

“Kuqezinjtë” rastin më të mirë në këtë ndeshje e pati me Armando Brojën i cili në minutën e 64-të u mundua ta zë ne befasi David Rayan por ky i fundit reagoi mirë.

Deri në fishkëllimën e fundit të gjyqtarit Shqipëria pati edhe disa dalje të rrezikshme në sulm, megjithatë nuk ia doli ta gjejë golin.

Të besuarit e Sylvinhos kështu e përfunduan aventurën në Euro 2024 me vetëm një pikë të fituar, por na dëshmuan se këta futbollistë kanë potencial të madh për të vazhduar të na bëjnë krenar në të ardhmen.

What a goal for Spain by Former man city player Ferran Torres pic.twitter.com/6Vj5WmPeBR

— Jacky (@MCFC_Jacky) June 24, 2024