Merr flakë stadiumi i klubit të njohur anglez (VIDEO)

Stadiumi historik i Wolves, Molineux mori flakë në orët e para të mëngjesit të së dielës. Ishte në flakë për rreth dy orë,që nga ora 1:40 e mëngjesit, ndërsa 20 zjarrfikës luftuan me sukses për të frenuar flakët.

Fatmirësisht askush nuk u lëndua nga zjarri që shpërtheu në një zonë të zbrazët të barit të stendës Sir Jack Hayward.

Mund të shihej tymi që derdhej nga stadiumi ndërsa mesazhet e zjarrëfikësve u kërkonin njerëzve të largoheshin nga zona.

Sistemi i alarmit të zjarrit të ndërtesës po binte ndërsa banorët lokalë aty pranë morën pamjet e skenave shqetësuese.

Andy Howard, menaxher i turnit në stacionin zjarrfikës të Wolverhampton, tha: “Ka pasur një zjarr në zonën e barit.

“Ishte mbyllur në dhomën e origjinës, por zona e lokalit dhe një pjesë e hapësirës së punës u përfshi nga zjarri.”

Një zëdhënës i Shërbimit Zjarrfikës të West Midlands tha se ata u thirrën në orën 1:56 të mëngjesit dhe ekuipazhi i parë mbërriti pesë minuta më vonë.

U thirr edhe policia, por prania e tyre nuk u detyrua.

Zjarrfikësit u larguan nga vendi i ngjarjes në orën 6:45 të mëngjesit të së dielës me një ekip më të vogël për t’u kontrolluar më vonë gjatë ditës.

Wolves luajtën të shtunën, por për fat të mirë ndeshja e tyre ishte jashtë në Brentford./ h.ll/albeu.com

🚨 BREAKING: The fire that has broken out inside Molineux seems to be getting worse, Emergency services are on scene 🙏🐺😭#WWFC #TheWolfpack #Wolves pic.twitter.com/B1DSfIdq7M

