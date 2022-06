David Alaba ka përfunduar një sezon të marë shumë të sukseshmën në Madrid, ku është shpallur kampion i Spanjës dhe i Evropës.

I vendosur në qendër të mbrojtes së bashku me Militaon, ato krijuan një dyshe fantastike duke bëre që Ramos – Varane të harroheshin shpejt.

Sezoni i ri, do të jetë një sfidë e re për austriakun, pasi nënshkrimi me Antonio Rudiger që pritet të bëhet zyrtar nga momenti në moment, do të bëjë atë zhvendoset si mbrojtës i majtë, pikërisht pozicionin natyral të tij./albeu.com