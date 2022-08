Mergim Berisha transferohet në Bundesliga

Sulmuesi shqiptar me pasaportë gjermane, është huazuar për 300 mijë euro te klubi gjerman i Ausburg. Nëse klubi gjerman do të vendosë që në fund të sezonit ta blejë përfundimisht, do të duhet të paguajë rreth 4 milionë euro.

“Jam shumë i lumtur që jam transferuar te Augsburg. Gjithmonë ka qenë ëndrra ime të luaj në Bundesliga. Kushtet janë ideale në Augsburg dhe kam shumë miq që nga koha kur kam luajtur te U21.

Kështu që mendoj se nuk më duhet shumë kohë për t’u ambientuar”, ka thënë Berisha pas transferimit./ h.ll/albeu.com