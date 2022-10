Mendy: Jam i shokuar që jam akuzuar për abuzim seksual

Lojtari i Manchester City, Benjamin Mendy mohoi para gjykatës akuzat se ata e konsiderojnë si përdhunues serial dhe theksoi se ai kurrë nuk ka bërë asgjë me një femër pa miratimin e saj.

Gjyqi i Benjamin Mendy është ende në vazhidm. Francezi i cili ka një kontratë me Manchester City deri në vitin 2023, është në gjyq për gjithsej tetë akuza për abuzime seksuale, njëra prej të cilave tani është hequr nga Gjykata Cheshire, si dhe një rast i tentativës për përdhunim dhe një rast për sulm seksual, me gjashtë vajza të reja si viktima.

Futbollisti 28-vjeçar ka pohuar në gjykatë se ka bërë seks konsensual me femrat që e akuzojnë dhe asnjëherë nuk ka penguar asnjë prej tyre të largohet nga shtëpia e tij.

Ai konfirmoi se rezidenca e tij kishte një dhomë që mbyllej me një kod, por siguroi se dhoma hapej nga brenda dhe femrat mund të largoheshin kur të donin.

“Jam i shokuar që më akuzojnë për përdhunim dhe mbajtje me forcë. Seksi mes meje dhe njërës prej vajzave që pretendon se e kam mbyllur në dhomë me forcë ishte plotësisht konsensual. Nuk bëra asgjë për ta ndalur të largohej. Një tjetër më tha se donte të më njihte më mirë dhe do dontë të lidheshe me mua. E bëra të qartë se nuk më interesonte një lidhje dhe shkova të largohesha, por ajo më ndaloi dhe më puthi”, ka thënë Mendy./ h.ll/albeu.com

