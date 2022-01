Mendy del në rrugë për herë të parë që pas lirimit nga burgu (FOTO LAJM)

Ylli i futbollit i akuzuar për përdhunim, Benjamin Mendy është fotografuar për herë të parë që kur u lirua nga burgu, në një stacion policie duke iu përgjigjur lirimit me kusht.

Asi i Manchester City, 27 vjeç, u urdhërua të vishte një gps elektronik dhe duhet të kontrollojë çdo ditë në një rajon policie lokale si pjesë e kushteve të lirimit me kusht.

Mbrojtësi ndërkombëtar francez akuzohet për shtatë përdhunime ndaj katër grave dhe një akuzë të mëtejshme për sulme seksuale.

Ai u lirua në fillim të këtij muaji nga HMP Strangeways.

Mendy kishte kaluar 134 ditë në burg pasi kishte shkelur kushtet e lirimit pas arrestimit të tij nën dyshimin për disa vepra seksuale.

Ai është urdhëruar të kalojë gjashtë muajt e ardhshëm nën arrest shtëpiak në rezidencën e tij luksoze prej 4.8 milionë funtesh në Prestbury, Cheshire, ndërsa pret gjykimin e tij.

Mendy u urdhërua të qëndronte në shtëpi, të dorëzonte pasaportën e tij dhe të respektonte kushte “të rrepta” në paraqitjen e tij të fundit në gjykatë nga gjyqtari Patrick Thompson.

Ai nuk do të përballet me gjyq të paktën deri në qershor, që do të thotë se do të humbasë pjesën tjetër të sezonit të Premier League.

Gjykatësi Thompson e paralajmëroi Mendin se nëse ai injoronte ndonjë nga lirimi me kusht, ai do të kthehej në burg./ h.ll/albeu.com