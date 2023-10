Menaxheri i njohur shpall fituesin e “Topit të Artë”, ende pa u zhvilluar ceremonia

Fabrizio Romano ka konfirmuar lajmin që po qarkullon prej disa kohësh. Lionel Messi do të fitojë “Topin e Artë” 2023.

Çmimi prestigjoz do të ketë një pronar të ri brenda pak ditësh. Të hënën zyrtarisht do të bëhet e qartë se kush do të jetë fituesi i çmimit individual.

Prej disa kohësh në skenën e futbollit qarkullojnë informacione se Lionel Messi do ta fitojë sërish “Topin e Artë”, për të tetën herë.

Këtë tashmë e konfirmon edhe gazetari italian, Fabrizio Romano. Eksperti i merkatos shkruan se Messi është informuar për këtë gjë.

🚨✨ Leo Messi, expected to win the Ballon d’Or 2023.

Understand all the indications are set to be confirmed but Messi will be the final winner once again.

Official decision to be unveiled Monday night in Paris.

🇦🇷 It will be Messi’s historical 8th Ballon d’Or. pic.twitter.com/v8FWZQdeaR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 25, 2023