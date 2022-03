Memelli largohet nga Skënderbeu?

Kriza te Skënderbeu dhe rreziku i madh që kërcënon klubin korçar që shikon fantazmat e rënies një kategori më poshtë kanë sjellë edhe një reagim të nxehtë të trajnerit Migen Memelli.

Skënderbeu merr drejtimin për një kategori më poshtë, Dinamo fiton në Korçë

Ai bëri fillimisht një vlerësim të sfidës e më pas bëri dhe deklaratën që pothuajse konfirmon largimin e tij nga drejtimi.

“Situata nuk është e mirë. Në këto momente po vuajmë. Morëm një gol aty ku punuam më tepër dhe gjërat u vështirësuan. Që nga fillimi i sezonit, skuadra nuk ka qenë asnjëherë e plotë. kishim shumë mungesa dhe sot dhe kjo nuk e ndihmon asnjë trajner që të luajë me një skemë që ai mendon. Unë nuk dua t’i bëhem barrë askujt. Do të flas me presidentin që t’i hapim rrugën dikujt tjetër që të bëj punën. Ai që paragjykohet jam i pari unë si trajner, do të bisedoj me klubin dhe do të dalim me një vendim më të mirë për të gjithë”, deklaroi trajneri Memelli pas humbjes me Dinamon.