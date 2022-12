Meksika e ka Messin “halë në sy”, partia qeverisëse voton për ta shpallur non grata

Deputetja nga partia qeverisëse Morena, Maria Clemente Garcia, propozoi të mërkurën në Dhomën e Deputetëve të Meksikës që Lionel Messi të shpallet “persona non grata” në Meksikë pas një ndeshje të Kupës së Botës.

Arsyetimi i Garcia-s, anëtar i Lëvizjes Kombëtare të Rilindjes (Morena), partia e presidentit meksikan Andres Manuel Lopez Obrador, bazohet në videon e rrjedhur në rrjetet sociale, ku Messi vendos një këmishë të kombëtares meksikane në dyshemenë e dhoma e zhveshjes pas fitores së Argjentinës ndaj Meksikës në fazën e grupeve të Kupës së Botës në Katar.

“Dhoma e Deputetëve të Kongresit të Nderuar të Unionit kërkon me respekt Ministrinë e Punëve të Jashtme të lëshojë deklaratën përkatëse për të shpallur persona non grata brenda territorit të Shteteve të Bashkuara Meksikane shtetasit me kombësi argjentinase dhe spanjolle, Lionel Andres Messi Cuccitini, për shkak të përbuzjes së tij të dukshme dhe mungesës së respektit ndaj Meksikës gjatë Kupës së Botës të shtunën, 26 nëntor 2022”, thuhet në dokument./ h.ll/albeu.com