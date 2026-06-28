Mehdi Çoba rikthehet në futbollin shqiptar, Flamurtari zyrtarizon afrimin e ish-sulmuesit të Vllaznisë

Flamurtari ka prezantuar Mehdi Çobën si afrimin më të ri të skuadrës. Sulmuesi 26-vjeçar i ka dhënë fund eksperiencës së tij me Drenicën në Superligën e Kosovës, për të nisur një kapitull të ri në Vlorë.

Për lojtarin bëhet fjalë për një kthim në Shqipëri, pasi më parë ka qenë pjesë e Vllaznisë. Ai u nda nga shkodranët në korrik të vitit 2025, moment kur firmosi me Gjilanin në Kosovë.

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Vlen të theksohet se kuqezinjtë e mbyllën në mënyrë zhgënjyese sezonin e fundit në “Abissnet Superiore”. Flamurtari u rendit në vendin e fundit dhe ra në Kategorinë e Parë, kategori ku do të garojë edhe sezonin e ardhshëm.

Flamurtari F.C. ka kënaqësinë të njoftojë afrimin e sulmuesit Mehdi Çoba, i cili do të jetë pjesë e skuadrës për sezonin e ri. 26-vjeçari vjen për të forcuar repartin ofensiv të skuadrës, duke sjellë cilësi, energji dhe ambicie për objektivat e Flamurtarit. Mirë se erdhe në familjen kuqezi, Mehdi!


Shtuar 28.06.2026 10:16

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