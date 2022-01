Mediat spanjolle: Barcelona e interesuar për Dybalan dhe Bernardeschin

Në listën e lojtarëve që Barcelona po monitoron për të rinovuar skuadrën në merkaton e vjeshtës janë edhe dy sulmuesit e Juventusit, Paulo Dybala dhe Federico Bernardeschi, po ashtu sulmuesi serb i Fiorentinës, Dusan Vlahovic.

Kështu raporton gazeta spanjolle ‘Mundo Deportivo’. Dy lojtarët e Juventusit janë në pritje të rinovimit me klubin. Vlahovic konsiderohet si një alternativë serioze për Erling Haaland.

Dybala është në një moment kritik me “Zonjën e Vjetër” dhe nuk do të ishte surprizë largimi i tij në fundin e sezonit, ndërsa Bernadeschi momentalisht është një alternativë e mirë e Chiesas i cili ka mbyllur sezonin dhe negociatat me të do të kërkonin kohë. r.t/albeu.com