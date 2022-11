Mediat franceze dhe spanjolle: Zidane merr drejtimin e Francës në këtë muaj

Së fundmi Zidane ka deklaruar se së shpejti do të rikthehet në stol dhe thashethemet për kombëtaren franceze kanë nisur.

Lojtari që udhëhoqi Francën drejt fitores në Kupën e Botës 1998, sipas raportimeve në Francë dhe Spanjë, ka rënë dakord për gjithçka me fenderatën e vendit të tij dhe do të jetë trajneri i Francës që nga janari.

E gjithë kjo pavarësisht se çfarë do të bëjë Kombëtarja e Francës e Deschamps në Botërorin e Katarit. Kujtojmë se Franca fitoi Kupën e Botës 2018 dhe është një nga favoritët për kupën edhe në vitin 2022.

Gazetari spanjoll Sergio Valentin pohoi se puna e radhës e 50-vjeçarit do të jetë kombëtarja franceze dhe zbuloi se ai e merr drejtimin në janar. Kjo do të thotë se do të luajë edhe kundër Greqisë pasi dy skuadrat janë hedhur në të njëjtin grup në eliminatoret e Euro 2024./ h.ll/albeu.com

