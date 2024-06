Media angleze bënë klasifikimin për tifozerinë në “Euro 2024”: Ja ku renditet tifozëria shqiptare

Kampionati europian “Euro 2024” ka qenë emocionues në veçanti për Shqipërinë dhe tifozët shqiptarë. Edhe pse Kombëtarja Shqiptare e Futbollit nuk arriti të kalonte Grupin B, tifozët kuqezi kanë lënë gjurmë dhe mbresa për median ndërkombëtare.

Këtë herë është radha e “The Telegraph” që sjellja e tifozëve shqiptarë bie në sy gjatë këtij europiani, dhe kanë komplimentuar kuqezinjtë për atë që kanë sjellë në Gjermani.

Kërcime, festa, organizime dhe respekti për kundërshtarët që kanë pasur përballë, ka bërë që për tifozërinë shqiptare të shkruhet në medita më prestigjioze të botës.

“Një komb, diaspora e të cilit e tejkalon ndjeshëm numrin e popullsisë vendase, gjë që do të thotë mbështetje e madhe dhe e egër. Kapela e bardhë tradicionale, qeleshe, është veshur me krenari dhe goli më i shpejtë i Nedim Bajramit në historinë e Euros u dha atyre një moment për t’u çmuar përgjithmonë”shkruan Telegraph.

Mbështetja që ata i japin ekipit të tyre ndryshon paksa, disa janë të mëdhenj në duartrokitjet ritmike, disa shkojnë për të kënduar këngë të ripërdorura pop, ndërsa atyre nga Evropa Lindore nuk u pëlqen asgjë më shumë se të kërcejnë lart e poshtë së bashku në unison.

Cilët janë tifozët më dhe më pak mbresëlënës në Euro 2024?

Le ta zbulojmë së bashku duke filluar renditja e të 24 grupeve të tifozëve në Euro 24 nga më e keqja tek më e mira.

24.Franca

Ekziston një pikëpamje se Franca si vend merr jetë vetëm në turnetë ndërkombëtare kur bëhet e qartë se skuadra e tyre mund t’i fitojë ato. Jo prova dërrmuese për këtë deri tani në një fitore të ngushtë ndaj Austrisë dhe barazimin zhgënjyes me Holandën. Ata janë llastuar nga një ekip brilant për gati një dekadë, kështu që vijon që mbështetja ka ndjerë një prekje të drejtë. Megjithatë, këmisha të bukura.

23. Zvicër

Djem, është Zvicra. Kur shteti juaj si vend është neutrale, nuk ka gjasa që t’i bëni pulset të nxitojnë me shfaqjet tuaja plot ngjyra dhe pasionante të krenarisë.

22. Sllovakia

Një nga shumë pak vende që duket se nuk ka sjellë më shumë tifozë sesa mund të futet në terren. Kanë parë zero fanella në natyrë, përveç në qytetin e tyre pritës në ditën e një loje. Nuk ka ankesa për inkurajimin që ata ofrojnë, por ndonjëherë është një lojë me numra.

21. Portugalia

Humbni notat për numrin e pushtuesve të fushës së Cristiano Ronaldos që gjuajnë selfie .

20. Austri

Jo fluksi dërrmues i tifozëve që mund të prisni nga një vend kaq afër Gjermanisë. E gabuar të duash pak më shumë nga një ekip që luan kaq mirë?

19. Danimarka

Jashtëzakonisht i ndjeshëm, i sjellshëm dhe i sjellshëm. Njerëz të mrekullueshëm, por nuk lënë përshtypje tronditëse si kolektiv.

18. Itali

Goli i barazimit kundër Kroacisë tregoi fuqinë që tifozët e tyre mund të gjenerojnë, edhe pse ne ende nuk kemi arritur nivelin e emocionit të fryrë të Tardellit. Lojërat shpesh mund të arrijnë kulmin atmosferik me himnin kombëtar, gjë që nuk është ideale.

17. Republika Çeke

Përveç lavdisë së 1976-ës dhe pothuaj të mungesës së 1996-ës, ata shpesh ndihen si një ekip që përbën numrat në këto turne. Udhëtoni mirë, por nuk mund të konkurroni me ekipe për të cilat kualifikimi është një dukuri më e rrallë.

16. Spanja

Duke shijuar shkëlqimin e ekipit të tyre , por i mungon ndjenja kolektive e luftës që lidh një bazë kombëtare tifoze, duke pasur parasysh dominimin është kaq i freskët në kujtesë. Janë hasur disa fansa, aroma kryesore e të cilëve nuk është birra e ndenjur, por marihuana (me siguri mjekësore?). Ndoshta shpjegon një qëndrim më të qetë.

15. Polonia

Thirrje të forta të Evropës Qendrore. Cili është emri i ekipit të tyre? Polska! A do ta bërtasin këtë disa qindra herë gjatë një ndeshjeje? Shumë shumë.

12-14. Kroacia, Serbia dhe Sllovenia

Të renditur së bashku për të shmangur ndonjë incident të mëtejshëm. Fusha e minuar diplomatike e tre vendeve ish-jugosllave që kualifikohen për të njëjtin turne është bërë shumë e qartë. Të gjithë pëlqejnë të bërtiturat jashtëzakonisht të forta të bëra nga burra jashtëzakonisht të mëdhenj, të cilët zakonisht janë më miqësorë se sa duken. Shpërthimet e neverisë nacionaliste janë të njohura në futbollin ballkanik, por krejt në kundërshtim me atmosferën e përgjithshme të mirë nga të tre bazat e tifozëve.

11. Ukrainë

Një avantazh shtesë i kuptueshëm në bazën e tifozëve të tyre dhe goli i fitores kundër Sllovakisë ishte një moment veçanërisht i ngarkuar. Sfiduese dhe krenare, dhe bluza me FCK PTN.

10. Anglia

Një surprizë e këndshme por ende duke pirë përtej pikës që do të bënin shumica e tifozëve të tjerë ndaloni, por mes një aluzion problemesh deri më tani, kënga e Phil Foden ‘Dancing in the Dark’ po bën biznes të shpejtë dhe asnjë komb nuk ka marrë më shumë entuziazëm ndaj syzeve të diellit promovues të Lidl që shpërndahen nëpër zona fanzone.

9. Gjeorgjia

Sigurisht që është më e lehtë të jesh absolutisht i egër për ekipin tënd nëse nuk i ke parë kurrë më parë në një skenë si kjo. Kontribuoi në një nga lojërat më të zhurmshme të turneut kundër Turqisë.

8. Hungaria

Bënë një zhurmë të mrekullueshme kur festuan një fitues të vonë ndaj Skocisë , të cilin ata e kënduan për periudha të gjata në Shtutgart të dielën mbrëma. Kryesisht mbështetja e tyre është e varietetit të baterive të pandërprera dhe duartrokitjeve.

7. Gjermania

Nëse ethet e euros mund të maten në mbizotërimin e këmishave, ato po zbresin me një rast të rëndë. Bluzat e tyre të bardha janë në çdo ndeshje, në platformat e çdo Hauptbahnhof. Po në lidhje me fanzone Sax man.

6. Belgjika

Pashë një hartë, vendosa që Gjermania është e lëvizshme dhe vijnë në masë. Shumë u parkuan pranë Rhine në Këln dhe kaluan ditën e tyre duke pirë birrë tepër të fortë përpara se të shkelnin rregullat e UEFA-s dhe të lëshonin flakët në stadium. Shumë keq, por padyshim që ndihmon një ndeshje futbolli të shfaqet vizualisht.

5. Shqipëria

Shqiptarët kanë nevojë për pak inkurajim për të nisur festën. Një komb, diaspora e të cilit e tejkalon ndjeshëm numrin e popullsisë vendase, gjë që do të thotë mbështetje e madhe dhe e egër. Kapela e bardhë tradicionale, qeleshe, është veshur me krenari dhe goli më i shpejtë i Nedim Bajramit në historinë e Euros u dha atyre një moment për t’u çmuar përgjithmonë. Gjithashtu duhanpirës të lindur dhe të klasit botëror. Pa përsëritshëm në disiplinën e tyre të vozitjes nëpër qendrat e qyteteve, ndërsa ndjekin një flamur dhe i binin borisë së makinës.

4. Holanda

Vallëzimi krah për krah në rrugët e Hamburgut ka qenë një nga imazhet e qëndrueshme të turneut deri më tani.

3. Rumania

Bënë një zhurmë të ashpër kundër Ukrainës dhe nuk dëmton vizualisht që bluzat e tyre të verdha janë kaq të zymta. Shumë investuar në këtë turne, duke qenë se janë kualifikuar vetëm në dy turne të Kampionatit Evropian të këtij mijëvjeçari dhe zero Kupa Botërore. Lojtarët dhe tifozët kënduan së bashku pas fitores 3-0 ndaj Ukrainës me rezultate të këndshme.

2. Turqia

Me rehat grupi më i madh i pakicës në Gjermani dhe për këtë arsye po kaloni një kohë absolutisht të mrekullueshme. Zhurmë shurdhuese, marshime që shpejtojnë pulsin drejt stadiumeve, disa kërcime të këndshme. E bëri Dortmundin të ndihej si Stamboll.

1. Skoci

A është një votë simpatie t’i kesh ata në krye? Ndoshta, por meritohet në disa pika. Numri këtu ka qenë i jashtëzakonshëm, zhurma që ata bënë ka qenë e madhe dhe skuadra që ata kanë mbështetur u ka dhënë pak për të brohoritur. Rreth katër për qind e vendit udhëtoi për në Gjermani dhe ata ishin më seriozë për futbollin sesa sugjerojnë kritikët ‘vetëm këtu për partinë’. Një grup absolutisht i madh vajzash dhe djemsh. /rtsh.al/