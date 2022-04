Me synimin drejt finales së madhe, formacionet e mundshme të supersfidës Man City-Real Madrid

Sonte në 21:00 në Etihad Stadium zhvillohet gjysmëfinalaja e parë e Champions me Man City.

Manchester City vjen në këtë takim me probleme të shumta në skuadër. Emra si Joao Cancelo, Kyle Walker e John Stones me shumë gjasë nuk do të jenë në dispozicion të Pep Guardiola. I pari mungon për shkak të kartonëve, kurse dy të tjerët janë të lënduar.

Carlo Ancelotti në anën tjetër do të duhet të bëjë llogaritë e tij pa mesfushorin brazilian, Casemiro.

Ndeshja mes Man City dhe Real Mardid luhet me fillim nga ora 21:00.