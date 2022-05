Më shpejt se sa pritej, Mkhitaryan lojtari më i ri i Interit

Para pak minutash mediat italiane shkruanin se Inter ka paraqitur një ofertë zyrtare për Mkhitaryan, dhe tashmë raportohet se marrëveshja është arritur.

Armenit i skadon kontrata në 30 qershor me Romën dhe më pas do të veshë fanellën e Interit. Akordi u arrit për një kontratë 2-vjeçare dhe me një pagë 3,5 milionë euro në sezon, ku përgjigjia e Mkhitaryan ishte e menjëhershme pozitive.

Pasi të jenë tejkaluar ekzaminimet mjekësore që do të zhvillohen ditët në vijim, Simone Inzaghi do të ketë një përforcim shtesë në zonën qendrore të mesfushës./ h.ll/albeu.com