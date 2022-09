“Me nivelin aktual të mjekësisë, ai do të merrte Topin e Artë njëri pas tjetrit”

Ish-mbrojtësi i kombëtares braziliane dhe Borussia Dortmundit, Evanilson, ka ndarë kujtimet e tij për Ronaldon, i cili sot mbushi 46 vjeç, në një intervistë ekskluzive për publikimin online Euro-Football.Ru.

“Përshtypja kryesore për të është Kupa e Amerikës 1999, të cilën e fituam. Ai dhe Rivaldo më pas shënuan 5 gola, dhe Ronaldo u bë lojtari më i mirë në turne. Ai është fenomenal, ishte kënaqësi të luaja me të. Por të luash kundër tij në stërvitje ishte një torturë e vërtetë. Është mirë që ai nuk u stërvit gjithmonë me forcë të plotë. E ndjeva këtë kur e takova në fushë në Champions League. Unë luajta për Borussia dhe ai luajti për Real Madridin. Pastaj ne humbëm dhe ai shënoi”, shkruan albeu.com.

A është ky lojtari më i fortë me të cilin keni luajtur?

“Patjetër që po, ai është një magjistar, ka bërë gjëra të jashtëzakonshme në fushë. Është për të ardhur keq që Ronaldo nuk e zbuloi potencialin e tij as gjysmën. Mendoj se me nivelin aktual të mjekësisë, ai do të merrte Topin e Artë njëri pas tjetrit”.

A ka një lojtar si Ronaldo në botë tani?

“Lojtarët e mëdhenj janë unikë. Nuk ka lojtarë të ngjashëm jo vetëm me Ronaldon, por edhe me Pelen, Ronaldinhon, Zicon dhe mjeshtra të tjerë të mëdhenj. G.D. /albeu.com/