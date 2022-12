“Më lini të qetë zoti president”, Macron përpiqet të ngushëllojë Mbappen, por sulmuesi francez nuk dëshironte asnjë pranë (VIDEO)

Ai shënoi më së shumti gola në Botërorin 2022 në Katar, dje shkëlqeu me një hat-trick, ishte gati të ishte heroi i fundit për Francën, humbi gjithçka në goditjen e penalltive. Kjo situatë për Mbappe, i cili ishte thjesht i pangushëllueshëm dhe nuk donte të shihte as Emmanuel Macron, presidentin e Francës.

Mbappe ishte shumë i mërzitur dhe nuk donte të shihte askënd përballë, ndërsa presidenti francez e ndiqte nga pas për ta ngushëlluar. Mbappe tregoi se nuk donte ta shihte përballë dhe nuk donte të dëgjonte askënd. Veprimet e sulmuesit francez treguan se nuk kishte oreks për asnjë. Macron u përpoq ta ngushëllonte dhe i zgjati dorën për ta ngritur nga fusha, por Mbappe u hoq sikur nuk kishte askënd aty pranë. Por kur u afrua portieri i Argjentinës, Emiliano Martinez, i zgjati dorën Mbappes për ta çuar prej aty dhe francezi pranoi ku madje shkëmbyen edhe dy fjalë dhe një përqafim të vakët.

Not the moment, mate: Mbappé and Deschamps both completely blank President Macron pic.twitter.com/bpOxpQOhD6

— Jeremy Vine (@theJeremyVine) December 18, 2022