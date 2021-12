Më i pasur se CR7, Messi dhe Neymar, lojtari mbetet pa ekip (FOTO LAJM)

I paraqitur si futbollisti më i pasur në botë, Faiq Bolkiah nuk është më nën kontratë me Maritimo, ku shpresonte të arrinte të realizonte ëndrrat e tij për një karrierë profesionale.

Lojtari më i pasur në planet është në treg. Maritimo Funchal njoftoi se ka liruar Faiq Bolkiah (23), i konsideruar si futbollisti më i pasur në botë, më i pasur se Cristiano Ronaldo, Neymar dhe Lionel Messi së bashku.

Por ndryshe nga tre të tjerët, nuk ishte falë paraqitjeve të tij në fushë që ai grumbulloi një pasuri të tillë. Ky status lidhet më tepër me gjakun e tij mbretëror.

I lindur në Los Anxhelos në Shtetet e Bashkuara (ai ka shtetësi të dyfishtë), ai u ngjit në rangun e futbollit anglez. I vënë re nga Chelsea, ai bëri prova jo përfundimtare me Southampton dhe Arsenal përpara se të bashkohej me Leicester në 2016, me një kontratë trevjeçare.

Larg të shkëlqyerit në fushë, lojtari deri më tan ka shpenzuar 35 milionë euro në muaj, pjesërisht për të siguruar nevojat e tij personale. /albeu.com/