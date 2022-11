Me Cristiano Ronaldo në krye, Portugalia ka gati listën e lojtarëve për në Botëror

Trajneri i Portugalisë, Fernando Santos, ka publikuar listën e skaudrës për Kupën e Botës në Katar.

Në listën e plotë nuk figuron lojtari i Napolit, Mario Rui.

Lista e plotë:

Portierët: Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (Romë), José Sa (Wolverhampton).

Mbrojtësit: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Antonio Silva (Benfica), Danilo Pereira (PSG), Pepe (Porto), Ruben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

Mesfushorët: William Carvalho (Betis), Ruben Neves (Wolverhampton), João Palhinha (Fulham), João Mario (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton), Otavio (Porto), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Sulmuesit: Cristiano Ronaldo (Manchester United), João Félix (Atlético Madrid), Rafael Leão (Milano), André Silva (Lipsia), Gonçalo Ramos (Benfica), Ricardo Horta (Braga)/ h.ll/albeu.com

