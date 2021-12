McGregor përgatit veten për t’u rindeshur në UFC

Conor McGregor shpreson të kthehet në UFC para fundit të vitit 2022, pavarësisht se pësoi një frakturë të tmerrshme të këmbës në meçin e tij të fundit, megjithatë luftëtari irlandez duket se ka vënë 30 paund si pjesë e rikuperimit të tij.

McGregor u detyrua të tërhiqej nga përballja e tij me Dustin Poirier në fund të raundit të parë pasi këmba e tij u përkul nën presionin e një frakture që ndodhi në fillim të betejës. Që atëherë, ikona e UFC-së i është nënshtruar një operacioni për të riparuar këmbën e dëmtuar dhe ka filluar periudhën e rehabilitimit që është e nevojshme për të lehtësuar rikthimin e tij eventual në luftime.

Në një postim në Twitter, McGregor tregoi peshën e tij të re, duke sugjeruar se ishte e gjitha muskul i pastër dhe ai dukej dukshëm më i rëndë.

“85 kg muskuj. Jo dhjam,” postoi ai. “Unë do të jem në mes të një ndeshjeje të arteve marciale të përziera në prill, lehtësisht. Duhet të jem i durueshëm, do ta mund këtë.”

Procesi i shërimit të McGregor po përparon shumë më shpejt nga sa e kishte parashikuar kushdo, edhe pse disa ekspertë mjekësorë konfirmuan se fraktura të ngjashme të tibisë i kishin dhënë fund karrierës MMA. McGregor, nga ana tjetër, po punon mirë dhe ekipi i tij drejtues ka qenë i kënaqur me përparimin e tij.

“Ne jo vetëm që morëm rezultatet e rrezeve X, por morëm rezultatet e ultrazërit dhe skanimit CT, dhe kur e shikoj vetë radiografinë, ai po shërohet mrekullisht,” konfirmoi Audie Attar, menaxheri i McGregor në një intervistë për SubSport. Luftëtari irlandez kishte qenë i shpejtë për të pretenduar se donte një ndeshje të katërt me Poirierin në kthimin e tij, megjithatë me kufirin e peshës së lehtë të UFC që qëndron në 155 paund, Notorious aktualisht është 30 paund mbi atë peshë.

Si i tillë, atij do t’i kërkohej të humbiste peshë dhe të merrte nën 155 kilogramë, ose të luftonte Poirierin në një klasë tjetër peshe, gjë që do të mohonte ndjekjen e këtij të fundit për titullin e peshave të lehta të liruar nga Khabib Nurmagomedov./h.ll/albeu.com

Right now. 85kg of muscle. No fat. https://t.co/FnqrBqvNPk

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 27, 2021