VIDEO / Mbyllet me dramë ndeshja mes Shqipërisë dhe Kroacisë: Sigurojmë pikën e parë në Euro 2024

Shqipëria ka siguruar pikën e parë në Euro 2024, duke barazuar 2-2 me Kroacinë në kuadër të Grupit B.

Ekipi i Sylvinhos dhuroi një super-paraqitje në 45 minutat e parë të ndeshjes, duke gjetur edhe golin e vetëm.

Goli i vetëm në këtë pjesë erdhi në minutën e 11-të me anë të Qazim Laçit, i cili shënoi me kokë pas asistimit të Jasir Asanit.

Përveç kësaj, Shqipëria pati edhe më shumë raste ideale për gol, duke qenë afër të gjej edhe golin e dytë.

Elseid Hysaj (29’) goditi mbi portë, ndërsa goditet e Kristjan Asllanit (31’) dhe Rey Manajt (45+) u priten nga Dominik Livakovic.

Edhe 45 minutat e dytë nisën furishëm, me dy kombëtaret që kishin rastet e veta, por që kroatët treguan përvojën e tyre.

🚨🚨| GOAL: KRAMARIC WITH THE EQUALISER!!!

Kroatët e arritën golin e barazimit në minutën e 74-të, kur Ante Budimir asistoi te Andrej Kramaric për rezultatin 1-1.

Kroacia nuk u ndal me kaq dhe përmbysi rezultatin kur në minutën e 76-të Klaus Gjasula ishte i pafat dhe realizoi auto-gol.

🚨🚨| GOAL: CROATIA HAVE TAKEN THE LEAD AGAINST ALBANIA!!

Croatia 2-1 Albania

pic.twitter.com/bYhkChhGQQ

— CentreGoals. (@centregoals) June 19, 2024