“Mburret” Leonardo: E mbyllëm Messin për tre ditë

Në daljen e tij të shumëfishtë në publik, Leonardo shpjegoi se ardhja e Messit ishte një surprizë për të gjithë: “Ne e mbyllëm Leon në tre ditë. Sinqerisht, ne menduam se do të qëndronte në Barcelonë”, theksoi ai në një intervistë në Europe 1, në të cilën ai ishte i kënaqur që kishte shtatë herë Topin e Artë në Paris. Një futbollist ndryshe nga ai që pritet shumë, sidomos me synimin për të hedhur hapin e fundit në Champions League.

I lodhur nga sprovat që i nënshtrohet argjentinasit, Leonardo është përgjigjur me forcë: “Diskutoni Messin ? Kushdo që e bën këtë nuk e kupton. Nëse shikoni statistikat, muajt e tij të parë në Paris janë spektakolar. Ai dhe Mbappé kanë krijuar pothuajse çdo gol për klubin këtë sezon. Askush nuk ju kërkon të vraponi dymbëdhjetë kilometra në lojë. Ai ka luajtur në të njëjtën mënyrë për njëzet vjet. Ai është një gjeni”, theksoi ai.

Në një mënyrë tjetër, ai vuri në dukje se askush në PSG nuk iu afrua apo komunikoi me Zidane për ta propozuar atë si zëvendësues të Pochettino në rast shkarkimi të argjentinasit: “Ne kurrë nuk folëm me të apo me trajnerë të tjerë. As nuk e bëmë para se të largoheshim nga Tuchel ”, shpjegoi ai, një tjetër mbështetje për qiramarrësin që tani është në pankinë, i cili u trondit për një kohë pas thashethemeve për largimin e tij të mundshëm te United. /albeu.com