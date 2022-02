Mbrojtësi i Bayern Munich transferohet zyrtarisht te Dortmund

Dortmund ka firmosur zyrtarisht me mbrojtësin qendror, Nicklas Sule.

Mbrojtësi do të mbarojë kontratën e tij me Bayern Munich në qershor dhe më pas do të kalojë te Dortmund.

Ai ka dhënë dhe një deklaratë në lidhje me këtë zgjedhje duke folur për ‘Bild’.

“Unë vendosa destinacionin tim disa javë më parë. Të luaja me Borussia Dortmund ishte zgjedhja dhe dëshira ime. Kisha përshtypjen se ata më donin si lojtar në ekip dhe si njëri, bënë përpjekje të mëdha të më transferonin dhe menjëherë e kuptova se ishte klubi i duhur për një aventurë të re.”/h.ll/albeu.com