Mbrojtësi i Barcelonës pranë kalimit tek Liverpool

Mbrojtësi me vlerësim të lartë Ronald Araujo është shfaqur si objektivi kryesor i Liverpool-it, i cili vazhdon të kërkojë partnerin perfekt për Virgil van Dijk. 22-vjeçari ka qenë i rregullt në mbrojtjen e Barcelonës kur është në formë këtë sezon dhe paraqitjet e tij kanë tërhequr gjithashtu interesin e rivalëve të Liverpoolit në Premier League, Chelsea.

Blutë mendohej se ishin pretendentët kryesorë për uruguaianin, por raportet e fundit sugjerojnë se klubi Merseyside Red ka kaluar në pole position.

El Nacional shpjegon se Araujo është një objektiv serioz për Liverpool-in, i cili ka Joe Gomez dhe Joel Matip të rikthyer nga lëndimi si opsione qendërmbrojtëse së bashku me Van Dijk. Reds shpërndanë gjithashtu para për Ibrahima Konate në afatin kalimtar të verës 2021, por francezi është paraqitur pak deri më tani, me Matipin si zgjedhjen e preferuar së bashku me Van Dijk.

Por, me lëndimet ende një shqetësim kur bëhet fjalë për Matip, Araujo mund të ofrojë një opsion të dobishëm për rotacion dhe një zëvendësim të ri për të udhëhequr mbrojtjen e Liverpool në të ardhmen./h.ll/albeu.com