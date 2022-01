Këshilli i jashtëzakonshëm i Ligës që u mblodh në këto minuta, raporton Sky Sport, nuk ka shtyrë asnjë ndeshje të ditës në Serie A.

Për ndeshjet që nuk do të luhen për shkak të karantinave të vendosura nga ASL ( këtu më e fundit ), skuadrat nuk ndalen prandaj do të dalin rregullisht në fushë dhe pas 45′ minutash fitorja 3-0 do t’i caktohet.

Në pritje të procedurës së zakonshme me ankimime./ h.ll/albeu.com